Christiaan van Rees negende op NK-veldrijden nieuwelingen

• Christiaan van Rees tijdens het NK in Rucphen. (Foto: Privéfoto)

RUCPHEN/REGIO • Eerstejaars nieuweling Christiaan van Rees heeft zich met een top-10 klassering goed laten zien op het NK-veldrijden in Rucphen. De Jan van Arckel-crosser uit Groot-Ammers klasseerde zich als negende.

Christiaan van Rees had een goede start (vijfde), maar viel daarna wat terug. Met Daan van Lulling uit Bodegraven en Jasper Huitema uit Roden streed hij voor de plaatsen 9, 10 en 11. In de laatste ronde stond Christiaan de kop van dit trio niet meer af, met als resultaat een mooie negende plaats in een veld van 90 renners.



Eerstejaars nieuweling Christiaan van Rees wordt in zijn categorie keurig negende op het NK-veldrijden in Rucphen. @janvanarckel #hetkontakt pic.twitter.com/uJJHul901R — Rick den Besten (@RickdenBesten) January 13, 2020



Feiko van der Dussen (Arkel) eindigde als 52e.

Daan Hartog

Jeugdrenner Daan Hartog verlengde zijn 'abonnement' op het podium. De Giessenburger werd zondag derde in zijn categorie bij een veldrit in het Zeeuwse Uden.

Mees Bassa

Mees Bassa (Goudriaan) reed het NK-baanomnium duur. Na drie onderdelen eindigde hij als 23e in de samengevoegde categorieën 6 en 7.