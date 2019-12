Colin Schrijver zestiende op NK-sprint junioren A

ALKMAAR/HOORNAAR • In een stormachtig Alkmaar is IJA-schaatser Colin Schrijver zestiende geworden op het NK-sprint voor junioren A.

Als tweede reserve mocht Colin Schrijver toch starten. Hij was niet ontevreden over zijn klassering.

"Ik heb drie goede afstanden geschaatst, alleen de 1000 meter van dag één was echt niet goed. Daarmee heb ik de aansluiting met de plaatsen boven mij verloren. Op de openingsdag had ik ook erg veel last van de wisselende wind. Op dag twee kon ik daar beter mee omgaan en heb ik op de 500 meter nog 4-honderste boven mijn pr gereden."