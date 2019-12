Nederlaag Giessen en Linge

GIESSENBURG • De hoofdmacht van SC Giessen en Linge had weinig in te brengen tegen Arnhemse Schaakacademie 2, één van de koplopers in de KNSB-competitie. Het draaide uit op een 2.5-5.5 nederlaag.

Tim Schakel en Hans Karelse (hij vocht zich vanuit een slechte stelling knap terug) wonnen hun partij, Louis Rutgers sleepte er remise uit. Daar tegenover stonden nederlagen van Jaco Vonk, Eddy Korevaar, Henk Boot, Jeroen Brandsma en Tony Else.