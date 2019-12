Twee podiumplaatsen Daan Hartog

REGIO • Jan van Arckel-jeugdcyclocrosser Daan Hartog uit Giessenburg behaalde afgelopen weekend twee podiumplaatsen. Hij werd derde in Moergestel en tweede in Lieshout.

Zaterdag stond in Moergestel de GP Destil op het programma. Ondanks een verkoudheid wist Isis Versluis (Meerkerk) in categorie 3 als zesde meisje te finishen (vijftiende overall).

In categorie 6 twee renners van Jan van Arckel op het podium. Rick Versloot (Hardinxveld) werd tweede, Daan Hartog derde.

In categorie 7 kwam Sem van Wijngaarden (Hardinxveld) als 42e over de meet.

Oudewater

Feiko van der Dussen (Arkel) startte in Oudewater. Hij liet een zeventiende stek noteren.

Debuut

Zondag startte Daan Hartog in de 40-ste jeugdveldrit van Lieshout. De Giessenburger behaalde de tweede plaats.

Luuk Wolthuis (Hank) debuteerde op nationaal niveau met een knappe elfde plek.

Christiaan van Rees reed zondag in Moergestel. Hij klasseerde zich als twaalfde.

