Bryant Boogert zevende in Italië

BERGAMO/HOOGBLOKLAND • Bryant Boogert heeft de eerste StarClass-wedstrijd in het Italiaanse Bergamo als zevende afgesloten.

Aan StarClass-wedstrijden, waarop de rijders drie dagen in actie komen, nemen de beste jeugdshorttrackers uit West-Europa deel.

Door een bijzonder sterk optreden haalde de 14-jarige Hoogbloklander op vrijdag de vierde plaats in de A-finale van de 1500 meter. In totaal werden er elf races verreden. Bryant Boogert werd zevende in het eindklassement.