Rosanne van Rees 20e in Zeist

REGIO • Rosanne van Rees is zondag 20e geworden in de chaotisch verlopen Ronde van Zeist voor nieuwelingen-meisjes.

Een dag eerder had de Groot-Ammerse wielrenster pech in de Wageningse Muur. Al in de eerste beklimming liep haar ketting eraf, waardoor ze de aansluiting met het peloton verloor. Rosanna gaf echter niet op en reed de koers uit (36e).