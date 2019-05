Pech voor Timo de Zeeuw in Luxemburg

REGIO • In de GP Bob Jungels in Luxemburg werd junior Timo de Zeeuw achtervolgd door pech.

De renner uit Molenaarsgraaf brak bij een valpartij zijn stuur. Een poging om terug te komen in het peloton moest Timo staken.

Meerkerker Menno Vonk werd 41e in de Grote Prijs van Steenbergen, een juniorenklassieker over bijna 110 kilometer. Geert van Kappel (Sleeuwijk) kwam als 32e over de meet. Zevenenveertig renners reden de klassieker uit.