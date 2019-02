Pilotproject Sliedrecht Sport: Volleybal voor sporters met beperking

SLIEDRECHT/REGIO • Volleybalvereniging Sliedrecht Sport start een pilot met sporten voor (verstandelijk) beperkten uit Sliedrecht en omstreken. Onder leiding van ervaren trainers wordt er op drie zaterdagen 'onbeperkt gevolleybald' in sporthal De Basis.

"Bij Sliedrecht Sport vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen", licht Jan Willem de Visser van de commissie Breedtevolleybal van Sliedrecht Sport toe. "'Samen' is één van de kernwaarden van de vereniging. Daar zijn we ambitieus in. Vandaar dit initiatief. Ook deze groep willen we graag betrekken bij de club en zich onderdeel laten voelen van een mooie vereniging."

Op de zaterdagen 23 februari, 2 maart en 16 maart is iedereen; dames, heren, jongens en meisjes, ongeacht niveau en capaciteiten van harte welkom in De Basis. Van 09.00 tot 10.00 uur wordt er onbeperkt gesport (sportkleding en zaalschoenen niet vergeten!). Daarna wordt gezamenlijk afgesloten met gratis pannenkoeken.

Insteek zijn het stimuleren van motorische vaardigheden en het sporten in groepsverband, maar het wordt vooral ook leuk en gezellig. Bij voldoende animo wordt de pilot omgezet in een vast onderdeel binnen Sliedrecht Sport. Inschrijven en/of meer informatie via: commissiebreedtevolleybal@gmail.com.