Kaartverkoop tweede ronde Champions League Sliedrecht Sport van start

SLIEDRECHT • In het thuisduel aanstaande woensdag tegen Allianz MTV Stuttgart is Sliedrecht niet bij voorbaat kansloos. Het ontbreken van wedstrijdritme aan Duitse zijde, gecombineerd met de 'fighting spirit' van Sliedrecht belooft een spannende 2e ronde Champions League.

Na de twee eenvoudige overwinningen tegen Graz dient zich met Stuttgart een tegenstander van een geheel ander kaliber aan voor Sliedrecht Sport. De Zuid-Duitse ploeg werd afgelopen vier jaar telkens tweede in de Duitse competitie en brengt een team bestaande uit onder andere Duitse internationals, een kwintet Amerikaansen en nog zo wat nationaliteiten naar sporthal De Basis.

Rood omcirkeld

"Normaliter zijn ze een maatje groter dan wij", bespiegelt Vera Koenen, hoofdcoach van de landskampioen van Nederland. "Het wordt een hele andere wedstrijd dan tegen Graz, met veel meer power en hoogte. In verband met het WK hebben zij echter nog geen officiële wedstrijden gespeeld. Wij wel dus, kunnen we kijken waar we staan. Deze wedstrijd staat al een tijd met rood omcirkeld op de kalender. We hebben er zin in!"

Sportdirektorin

De komst van Stuttgart betekent ook weer wat extra Nederlandse inbreng in De Basis. Diagonaal en teamcaptain Deborah van Daelen speelde zes seizoenen bij VC Weert alvorens naar het buitenland te vertrekken. Ook de 'Sportdirektorin' van de Duitsers is een Nederlandse: oud-international Kim Renkema. Oranje-speelsters Nika Daalderop en Femke Stoltenborg zijn per einde vorig seizoen vertrokken, wat wel het niveau van het Duitse team aangeeft.

Geweldige sfeer

De wedstrijd wordt op 24 oktober om 19.30 uur gespeeld. Tickets zijn al vanaf 5 euro te koop via: volleybal.nl/tickets. De return is een week later; op 31 oktober om 19.00 uur in de SCHARRena. Deze sporthal, onder het immense voetbalstation van Vfb Stuttgart, staat bekend om de geweldige sfeer en het altijd uitverkocht zijn.