Rode lantaarn voor Kroonschijf Denk en Zet

BRANDWIJK • De 12-8 nederlaag tegen DC Zaanstreek was in de nationale hoofdklasse een tegenvaller voor Kroonschijf Denk en Zet. De Alblasserwaardse dammers hebben nu de rode lantaarn in handen.

Na vier uur dammen stond er een 6-0 achterstand op het scorebord door nederlagen van Kees Brandwijk, Arie van Genderen en Harm Jan van Rees. Toch was er geen reden voor wanhoop, want Piet Trapman, Ad de Hek, Dirk van Genderen en Peter Hartog leken de winst binnen bereik te hebben. In de afwerking ontbrak echter de precisie, waardoor ze hun opponenten met remise lieten ontsnappen.

Peter de Hek en Cor Westerveld scoorden beiden ook een punt voor hun team. Wim Kalis wist als enige Noord-Holland te verlaten met twee punten op zak.