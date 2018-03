Vera Koenen nieuwe trainer-coach dames 1 Sliedrecht Sport

SLIEDRECHT • Vera Koenen keert terug als hoofdcoach bij Sliedrecht Sport. Met ingang van komend seizoen zal zij drie seizoenen voor de ploeg staan van de huidige landskampioen, beker- en supercupwinnaar. In het seizoen 2005-2006 was zij eerder verantwoordelijk voor het hoogste damesteam volleybal uit Sliedrecht.

"We zijn erg gelukkig met haar komst", aldus Cees Boer, voorzitter Sliedrecht Sport. "Sociaal sterk, behept met veel spelinzicht en ook nog eens erg ambitieus. Als speelster was haar kenmerk al dat ze per se niet wilde verliezen. We hebben er alle vertrouwen in dat ze onze speelsters en het team als geheel een stap verder kan brengen. Tijdens haar eerdere periode als coach bij ons heeft ze al een erg goede indruk achtergelaten."

Nienke de Waard

Die eerdere periode was in 2005-2006. Aan het begin van dat seizoen was er nog één speelster over. Koenen wist met een vrijwel compleet nieuwe team handhaving in de eredivisie te bewerkstelligen. Eén van de nieuwe speelsters die ze toen onder haar hoede kreeg was Nienke de Waard. Deze, inmiddels, routinier was afgelopen seizoen voor het eerst assistent trainer-coach bij de blauw-witte ploeg.

Vera Koenen begon haar volleybalcarrière als speelster bij ATC in Hengelo. Daarna leerde ze het vak bij Dynamo in Apeldoorn, speelde twee jaar in Sneek, één jaar in Frankrijk en sloot haar actieve jaren in 1998 af bij Martinus. Ze is 298-voudig international en speelde mee op vier EK's, twee WK's en op de Olympische Spelen 1992, waar het team zesde werd.

Politie

Na haar jaar als hoofdcoach bij Sliedrecht Sport, besloot ze voorrang te geven aan haar maatschappelijke carrière en haar gezin. Ze werkt als rechercheur bij de Politie en traint dit seizoen Dames 1 van Spaarnestad, dat in de Eerste Divisie uitkomt. In de drie jaar daarvoor was zij de talententrainer binnen de dameslijn bij diezelfde vereniging.

Passie

Vera Koenen: "Met de keuze om weer trainer-coach van Sliedrecht te worden, sla ik een nieuwe maar toch ook bekende weg in en ga ik een nieuwe uitdaging aan. Dit seizoen ben ik voor het eerst weer actief als trainer-coach bij Spaarnestad. Ik ben daardoor weer enthousiast en fanatiek geworden om een team mentaal en fysiek beter te maken. Omdat ik intensiever als trainer-coach aan de gang ga, ga ik minder uren werken binnen mijn huidige baan bij de politie. Ook vergde het veel organisatie thuis om van mijn passie weer mijn werk te maken, maar dat is gelukt. Mijn zoon vond het wel erg jammer dat ik niet bij 'zijn' club Spaarnestad bleef, maar ik denk dat, als hij de mooie club Sliedrecht leert kennen, hij daar ook supporter van wordt."