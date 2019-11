Bezorgen reisdocumenten niet gratis in Molenlanden

MOLENLANDEN • De bezorgkosten van reisdocumenten in de gemeente Molenlanden worden niet teruggebracht naar nul. Een bij de begrotingsbehandeling door CDA, SGP en Progressief Molenlanden ingediend amendement kreeg dinsdagavond onvoldoende steun.

De drie partijen wilden de leges verlagen van vijf naar nul euro. Met als belangrijkste argument: het al dan niet gratis bezorgen van reisdocumenten onderdeel maken van de harmonisatie van het subsidiebeleid en op dát moment de discussie te voeren.

Wethouder financiën Bram Visser ontraadde de raad het amendement. "Dit gaat ons 50.000 euro kosten", hield hij de raad voor. Visser ging hierbij uit van een vertienvoudiging van het aantal te bezorgen documenten.

"Dat klinkt vrij vrijblijvend", vond Paul Verschoor (PM). "Een zachte politieke prognose", kon de wethouder ook Jan Lock (SGP) bepaald niet overtuigen.

De indieners van het amendement kregen in de raad geen bijval. "Voor ons is dat een principekwestie", lichtte Joke Stavers (DoeMee!) toe. "Voor een dienst mag je wat over hebben."

OZB-compensatie

Een amendement van de coalitiepartijen DoeMee!, CDA en VVD om in 2020 eenmalig twee ton uit te trekken om de OZB-lasten van stichtingen en verenigingen (niet commercieel) te compenseren kreeg geen steun, maar had gezien de indieners wel een meerderheid en werd dus aangenomen.

De geste heeft een Giessenlandse geschiedenis: in 2017 werd via een motie besloten om bij een aantal stichtingen en verenigingen de OZB kwijt te schelden. Het uitvoeren van de motie werd sindsdien aangehouden, maar dat is volgens de coalitie niet langer wenselijk.

Wethouder Bram Visser gaf aan dat ook deze discussie wat hem betreft thuishoort bij de harmonisatie van het subsidiebeleid, dat medio volgend jaar op de rol komt. DoeMee!, CDA en VVD hielden het amendement desondanks overeind.

Tot onbegrip van onder meer de SGP-fractie. Jan Lock: "Je gaat ongelijkheid subsidiëren, maar dat is kennelijk waar de indieners voor kiezen."