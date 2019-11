Fietskluizen met oplaadmogelijkheden bij Qbuzz-haltes

ALBLASSERWAARD • Vanaf maandag 11 november kunnen reizigers gebruikmaken van fietskluizen met oplaadmogelijkheid voor elektrische fietsen bij de haltes Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Noordeloos en Meerkerk.

Hiermee zetten provincie en Qbuzz in op een betere bereikbaarheid en maken de combinatie fiets+OV nog aantrekkelijker. In de regio Molenlanden is de afstand naar een halte soms wat groter. Voor veel mensen begint de reis daar dan ook met de fiets en dit aantal groeit alleen maar. Om deze reis per fiets aantrekkelijker te maken zijn er bij vier HOV-haltes in totaal twintig fietskluizen geplaatst. De kluizen zijn een aanvulling op de bestaande fietsenstallingen en dragen bij aan een gemakkelijke overstap van het ene op het andere vervoermiddel.

Qbuzz: "We maken de reis van deur tot deur graag gemakkelijker en comfortabeler en zetten hiermee ook nog meer in op die first en last mile."

De fietskluizen staan bij de volgende haltes:

• Bleskensgraaf, Provincialeweg N214 (4 fietskluizen)

• Molenaarsgraaf, Provincialeweg N214 (4 fietskluizen)

• Noordeloos, Provincialeweg N214 (4 fietskluizen)

• Meerkerk, P+R/A27 (8 fietskluizen)

"Als je zeker weet dat je je fiets bij de halte in een kluis kunt zetten, durf je er op een duurdere, betere fiets naartoe te rijden," aldus Qbuzz.

Veilig stallen

De fietskluis zorgt ervoor dat ook de duurdere fiets (bijvoorbeeld de e-bike voor grotere afstanden) ook veilig op de halte gestald kan worden. De e-kluizen zijn zowel met abonnement periodiek als ook per dagdeel te gebruiken. Ook is het mogelijk om vooraf een fietskluis te reserveren op www.veiligstallen.nl/molenlanden of /vijfheerenlanden.

De fietskluis werkt volledig automatisch en is dag en nacht toegankelijk. De gebruiker kan de kluis met de OV-chipkaart openen, dit is als het ware de sleutel van de kluis. Het gebruik ervan kost 1 euro per 8 uur. Een maandabonnement bedraagt 12 euro en een jaarabonnement 108 euro.

In de fietskluizen passen alle soorten fietsen, inclusief krat en kinderzitje, maar ook voor bijvoorbeeld tassen en regenkleding is plaats. Veilig en droog en alleen toegankelijk voor de gebruiker. Zo is er een oplaadpunt aanwezig voor elektrische fietsen, is de kluis verlicht en is er ook een kapstok aanwezig om bijvoorbeeld een regenpak op te hangen.

De fietskluizen zijn door de provincie Zuid-Holland geplaatst en Qbuzz beheert en monitort het gebruik ervan. Door deze vorm van ketenmobiliteit te stimuleren wordt de reis van deur tot deur voor de reiziger gemakkelijker, comfortabeler en sneller.