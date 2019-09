Opbrengst plastic tasjes-actie voor de Dompelaar

GROOT-AMMERS • Leen Mastenbroek van DA drogisterij Groot-Ammers verraste de Vrienden van de Dompelaar met een cheque van 100 euro.

Dit was de inhoud van het spaarvarken dat ruim een jaar op de toonbank stond inclusief een aanvulling van de sympathieke drogist van het Oranjeplein. "Twee jaar geleden moesten klanten gaan betalen voor een plastic tasje. Ik vond het leuk om dit geld aan een goed doel te geven. Zoals de Vrienden van de Dompelaar. Mijn kinderen gaan graag naar het zwembad. Dit is toch een stukje extra voor het dorp."

Corrie de Kluijver van de Vrienden van de Dompelaar nam de cheque in ontvangt. "We kunnen het geld goed gebruiken. Volgend jaar moet bijvoorbeeld de meisjeskleedkamer van een nieuwe vloer voorzien worden. Een groot deel van het onderhoud van het zwembad doen we met vrijwilligers en met geld van sponsoren. Zo kunnen we het zwembad hopelijk nog een lange tijd behouden voor de regio." Volgend jaar bestaat het Ammerse zwembad aan de dijk 50 jaar.