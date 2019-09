Provincie ligt nog dwars bij omvormen recreatieparken Giessenburg naar buurtschappen

GIESSENBURG • De provincie ziet vooralsnog niets in het omvormen van de recreatieparken De Giessenburg en De Bilderhof in Giessenburg naar buurtschappen. De gemeente Molenlanden gaat desondanks verder met de voorbereidingen om wat betreft deze parken van recreatie over te gaan naar wonen.

Het college gaf dinsdagavond tijdens een bijeenkomst voor raadsleden en inwoners toelichting op het voorstel om de recreatieparken om te vormen tot buurtschappen. Een scenario dat al in 2016 in de voormalige gemeente Giessenlanden op tafel kwam. In november 2017 liet de provinciale overheid weten niets te zien in deze plannen. "Het past niet in het provinciale beleid", stelde een medewerkster van de gemeente Molenlanden.

Een standpunt dat tot op heden nog niet is veranderd. Het was voor diverse raadsleden aanleiding om te vragen waarom de plannen tot omvormen van de recreatieparken toch doorgezet worden door het college. "Als de provincie niet akkoord gaat, dan komt er ondanks onze inspanningen toch geen oplossingen", zei Bas de Groot (SGP).

Duwen

De ambtelijk medewerkster gaf toe dat er nu geen groen licht is. "Maar we merken dat er over dit onderwerp wordt nagedacht, onder meer via een marktverkenning verblijfstoerisme in de regio. Op de uitkomst daarvan wachten is voor ons geen optie. We kunnen beter duwen in plaats van afwachten. Het uitgangspunt is dat we het nieuwe bestemmingsplan zo onderbouwen dat de provincie geen nee meer kan zeggen. Zij moeten uiteindelijk aan kunnen geven waarom de stap van recreatieparken naar buurtschappen niet gezet zou mogen worden."

Wethouder Arco Bikker vulde daarnaast aan dat het belangrijk is dat deze kwestie afgerond wordt. "We krijgen veel verzoeken binnen voor de bouw van recreatiewoningen. Om toestemming van de provincie daarvoor te krijgen, is lastig. Zij verwijzen naar de recreatieparken en zeggen: 'Dat is nog niet goed geregeld.' Is dit van tafel, dan maakt dat de weg vrij."

Woningvoorraad

Vanuit de raadsleden kwam nog een vraag: de bijna honderd woningen op de twee parken worden bij de overstap naar buurtschappen toegevoegd aan de woningvoorraad. "Legt dat geen beslag op onze ruimte om nieuwe woningen te mogen bouwen?", vroeg Paul Verschoor (Progressief Molenlanden). Wethouder Bikker was daar, na enig aandringen, klip en klaar in: "Dit gaat niet drukken op onze woningbehoefte."