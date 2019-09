Gemeenteraden besluiten samen over Fort Everdingen

CULEMBORG/VIJFHEERENLANDEN • De gemeenteraden van Culemborg en Vijfheerenlanden nemen op woensdag 4 september samen een besluit over het nieuwe bestemmingsplan Fort Everdingen. De gemeente- en provinciale grenzen lopen letterlijk over het Fort, dat onderdeel is van de Hollandse Waterlinie. "Het is een waardevol onderdeel van onze historie en beeldbepalend voor het polderlandschap", schrijft de gemeente in een persbericht.

Dat twee gemeenteraden op hetzelfde moment in één ruimte besluiten over eensluidende voorstellen is een bestuurlijk unicum. "Zij doen dit graag om de verdere ontwikkeling van Fort Everdingen mogelijk te maken", schrijft de gemeente Vijfheerenlanden in een persbericht.

Fort Everdingen

Het Fort werd als verdedigingslinie aangelegd tussen 1815 en 1940, die loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. De Linie bestaat uit ruim vijftig forten en zes vestingsteden en is verbonden door ruim duizend militaire en waterbouwkundige objecten en het omliggende open landschap. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een Nationaal Landschap, aangewezen als grootste Rijksmonument van Nederland en staat op de voorlopige lijst van UNESCO Werelderfgoed. Doel is om in 2019 officieel de status van Werelderfgoed te bemachtigen.

Fort Everdingen bestaat uit een natuurterrein van 12 hectare met daarop een aantal gebouwen van militair-historische betekenis. Het fort werd in de 19de eeuw gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Gezamenlijk belang

De colleges van de twee gemeenten hebben de afgelopen jaren samen opgetrokken om mogelijk te maken dat Fort Everdingen gerestaureerd wordt en dat het fort een historisch, toeristisch en recreatief element van belang is in de regio.