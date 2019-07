Mooi bedrag uit Ameide voor Spieren voor Spieren

AMEIDE/EDE • De comitéleden van het NK Jeugdwielrennen in Ameide hebben zondag het mooie bedrag van 12.838,57 euro voor Spieren voor Spieren mogen aanbieden op het grote podium in Ede tijdens het NK Wielrennen 2019 voor profs.

Op het podium, waar enkele minuten later winnaar Fabio Jakobsen van dit NK Wielrennen werd gehuldigd, overhandigden Marcel Weeda en Arjan Molenaar, samen met kind ambassadeur Guus Bok en zijn broer Jelle de cheque aan Minke Booij, directeur van Stichting Spieren voor Spieren.

Met dit bedrag kan Spieren voor Spieren nóg meer doen om kinderen met een spierziekte te ondersteunen en hun missie waar te maken. Alle spierziekten bij kinderen verslaan.

'Kinderen met gezonde spieren zetten zich in voor kinderen met een spierziekte'. Deze slogan was de onderliggende gedachte en doel op 15 juni bij het NK Jeugdwielrennen in Ameide. Vooraf aan het NK Jeugdwielrennen werden er Spierballenloopjes op scholen gehouden en Spierballenwielerrondjes bij wielerverenigingen. Op 15 juni was er een grote verloting met héle mooie prijzen, beschikbaar gesteld door lokale winkeliers, standhouders op de wielermarkt en ook door de ambassadeurs Jeanne Korevaar en Fabio Jakobsen.

Ook Jan Pannenkoek stelde een kraam met pannenkoeken beschikbaar. Lokale initiatieven droegen eveneens bij. Ameide bleek een hechte gemeenschap. Op 15 juni kon een tussenstand bekend worden gemaakt van ruim 7300 euro. Dit gebeurde samen met Barbara de Loor, top sportambassadeur van Spieren voor Spieren en kind ambassadeurs Lenn Verhoeven en Guus Bok.

Maar daar kwam nog meer bij. De totaal opbrengst van bijna 13.000 euro werd bekendgemaakt in Ede. Onder grote belangstelling werd de cheque omhoog gehouden door kindambassadeur Guus Bok, bijgestaan door zijn broer Jelle en aangegeven door Marcel Weeda en Arjan Molenaar van het comité uit Ameide.

Kers op de taart was dat streekgenoot en ambassadeur voor het NK Jeugdwielrennen Fabio Jakobsen Nederland Kampioen werd.