Nachtje buiten slapen voor de kerk van Wijngaarden

WIJNGAARDEN • Afgelopen vrijdag 21 juni brachten zo’n 50 jongeren van de jeugdclubs in Wijngaarden de nacht door op het schoolplein in zelfgebouwde krotten van karton en plastic. Met deze 'Nacht voor de kerk' haalden ze maar liefst 4647,17 euro op. Dit is de stand op het moment van plaatsing. Het geld is voor de verzakte vloer van de Wingerdse kerk. Daarbij hebben er meerdere jongeren, maar ook de leiding, paal gezeten. Dit trok veel bekijks en respect van de toeschouwers.

Daarnaast werd er een taartenbakactie georganiseerd met veertien inzendingen, die daarna weer verkocht werden op de markt. Allemaal voor het goede doel.