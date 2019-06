Nog geen groen licht voor woningen Noordzijde 36 in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • De nieuwbouw van twee woningen naast het bestaande huis aan de Noordzijde 36 in Oud-Alblas kreeg dinsdagavond nog niet de goedkeuring van de gemeenteraad.

Wethouder Arco Bikker zal met meer informatie moeten komen om de raadsleden te overtuigen. Eén van de meest belangrijke vragen: waarom wezen burgemeester en wethouders een principeverzoek van de eigenaar voor de nieuwbouw eerst af en keurde het college het later goed?

De partijen waren zeer benieuwd wat er in die tussentijd was gebeurd, maar wethouder Bikker kon daar geen antwoord op geven dat hen tevreden stelde. "Er is in die periode een gesprek met de initiatiefnemer geweest" en "Verschillende mensen zijn met dit dossier bezig geweest" was de enige uitleg die hij gaf.

Met name Progressief Molenlanden, SGP en CDA vonden dat verre van voldoende. Ad van Rees (CDA): "De vraag staat nog open: wat is er tijdens dat gesprek op tafel gekomen om de mening van het college te doen veranderen? Daar zou ik meer over willen weten." En Paul Verschoor (PM): "Zijn na het spel de regels gewijzigd?"

Opvallend was dat Doe Mee! Molenlanden zich vrijwel afzijdig hield van de discussie. Raadslid Ruud van Rijn wilde alleen van wethouder Bikker weten hoe de procedure was verlopen.

Protestbrieven

Voorafgaand aan de behandeling door de raadsleden spraken twee inwoonsters van Oud-Alblas in. Eén van hen, Flooranne Alting, is één van initiatiefneemsters van een actie met protestbrieven. Ze deponeerde bij wethouder Bikker een stapel met 239 bezwaarbrieven met in totaal 297 handtekeningen van inwoners van Oud-Alblas.

De voornaamste bezwaren: de nieuwbouw tast het lintkarakter en het landschap aan en bij de verkoop van het perceel is geïnteresseerden verteld dat het bouwen van meerdere woningen niet mogelijk was.

Mantelzorgwoning

Dat laatste pijnpunt werd onderschreven door de tweede inspreekster, Jacqueline Hoornweg. Zij reageerde destijds ook toen Noordzijde 36 in de verkoop kwam. "Wij waren dringend op zoek naar een woonlocatie waar we een mantelzorgwoning bij konden bouwen. Maar de makelaar gaf aan dat dat niet mogelijk was. Ik heb dat nagevraagd bij de gemeente en daar bevestigden zij dit."

Ze was dan ook zeer verbaasd dat het college toch besloot om de nieuwbouw van twee woningen toe te laten. "Deze gemeente meet met twee maten. Het gaat er niet om dat nieuwe bewoners geen mooie woning wordt gegund. Het gaat er wel om dat het spel eerlijk gespeeld wordt en dat de regels voor iedereen gelijk moeten zijn. Uit het feit dat zoveel burgers protest aantekenen in een zeer volgzaam dorp, blijkt dat er iets goed mis is."

Maatschappelijk draagvlak

De protestactie was uiteraard ook niet aan de raadsleden voorbij gegaan. Bas de Groot (SGP): "Om deze hoeveelheid handtekeningen kunnen we niet heen. Wij missen maatschappelijk draagvlak." En Paul Verschoor (PM): "Deze actie maakt duidelijk dat het draagvlak voor de bouw van dergelijke woningen afneemt, omdat de bouw van gewone eensgezinswoningen vrijwel niet plaatsvindt."

Wat dat laatste betreft reageerde wethouder Bikker: "Als er één kern is waar we bouwen, dan is het Oud-Alblas. Daar staan 27 nieuwe woningen op de planning." De besluitvorming rond de aanvraag zal op een later tijdstip plaatsvinden. Wanneer is nog niet duidelijk.