Raad Molenlanden: 'Provincie, luister naar je OV-passagiers'

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden maakt zich sterk voor verbeteringen in het openbaar vervoer (OV) in hun gemeente.

Ze gaan hun wensen kenbaar maken tijdens een regionale avond voor de bestuurders van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Op woensdag 26 juni staat het openbaar vervoersplan 2020 op het programma bij. De bestuurders krijgen die avond een presentatie hoe het OV er in de toekomst uit gaat zien.

De raadsleden verwachten daar nieuwe ontwikkelingen in de deur-tot-deur mogelijkheden, waarbij het OV aan gaat sluiten op onder andere de OV-fiets. In de regio zijn de provincies Utrecht en Zuid-Holland verantwoordelijk voor het OV. In december 2018 heeft QBuzz de opdracht (concessie) van het OV in de regio voor de komende periode gekregen (maximaal 15 jaar). Daarmee is er voor de passagiers veel veranderd.

De nieuwe dienstregeling heeft een aantal buslijnen in de regio in stukken geknipt, waardoor passagiers soms meerdere malen over moeten stappen. Volgens Wilma de Moel van Doe Mee! Molenlanden heeft overstappen met de bus in de polder een andere betekenis dan in de stad: "In de stad komt er na maximaal 15 minuten een volgende bus. Als je hier een aansluiting mist, dan mag je een uur wachten." Zij hoopt dat de provincie gaat luisteren naar de passagiers en hun behoeftes, in plaats van ze met OV te confronteren waarmee ze de directe aansluiting naar de stad missen.

Voltallige raad

Zij krijgt bijval van de voltallige raad van Molenlanden. De nieuwe dienstregeling heeft in de regio voor grote veranderingen gezorgd. Leo Timmer (ChristenUnie): "De overstaphalte in Meerkerk is nog altijd gevaarlijk. Automobilisten, die de snelweg afkomen, verwachten daar geen overstekende voetgangers. Is het een kwestie van wachten op een ernstig ongeval?"

Jonette Korevaar (CDA) vult hem aan: "Ik maak me sterk voor de ouderen. Zij zijn voor een groot deel afhankelijk van het OV. Het is een stuk van hun zelfstandigheid. Als dat met bus en trein goed geregeld is, dan hoeven we als gemeente geen voorzieningen te bedenken om dat doel alsnog te bereiken." Zij doelt hiermee op het wegvallen van de lijnen van Rotterdam naar Utrecht (lijn 91) en van Gorinchem naar Utrecht (lijn 80), waardoor de passagiers meerdere malen over moeten stappen."

Hogere prijzen

"Ook de prijs is op sommige trajecten flink omhooggegaan", weet Ferry van der Koelen (Progressief Molenlanden): "Als de bus een andere route gaat rijden, dan krijg je die extra zone er dus niet voor niets bij." Philomeen Breddels (VVD) maakt zich ook zorgen over de belbus die ingezet wordt voor het vervoer tussen deur en halte: "Door onbekendheid en eerdere ervaringen wordt er weinig gebruik gemaakt van de Bestelbuzz. Zeker als je ver weg woont van een halte kan dit juist een mooie oplossing zijn. Dit zou verbeterd en meer gepromoot moeten worden."

Wietse Blok (SGP): "Jongeren, die studeren en bewust in onze mooie gemeente willen blijven wonen, krijgen niet alleen een langere reistijd aan de broek. Ze moeten ook vaker gebruik maken van de Bestelbuzz, die vervolgens niet vergoed wordt door de studenten OV. Het is de hoogste tijd dat Qbuzz en de provincie stoppen met deze problemen afdoen als individuele gevallen."

Niet stil blijven zitten

De inzet van de raad van Molenlanden is dat zij niet stil kunnen blijven zitten en op willen komen voor de belangen van de inwoners van Molenlanden. Inmiddels zijn er ook contacten in de gemeenteraad van Sliedrecht en bij de Gedeputeerde Staten (provincie) om die samenwerking nog breder te trekken. Wilma de Moel: "We gaan de bestuurders deze week in de regio mooie kaders meegeven voor dat vervoersplan 2020. Vanuit het belang van onze inwoners."

De gemeenteraad roept de passagiers van Qbuzz om via het meldpunt ovmolenlanden@gmail.com te melden hoe zij de dienstregeling van Qbuzz op dit moment ervaren. Er waren in het begin veel klachten en er zijn door Qbuzz aanpassingen gemaakt. Ook zijn er goede dingen te melden, dus ook daar staat het meldpunt voor open. De uitkomst van het meldpunt neemt de raad mee naar de regio.