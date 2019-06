Eervol resultaat De Hoeksteen bij NK Schaken

GIESSENBURG • Het team van Christelijke Basisschool De Hoeksteen uit Giessenburg speelde zaterdag in de finale van het NK Schaken in Utrecht.

In de categorie NK345 (middenbouw) van teams met vijf spelers werd na zeven rondes een vierde plaats in de wacht gesleept. De landelijke finale was groots opgezet. Er werd deelgenomen door 27 scholen en 270 leerlingen. Niemand minder dan schaakgrootmeester Anish Giri was eregast. Het team van De Hoeksteen werd in de voorronden op het regionale schaaktoernooi, georganiseerd door Schaakclub De Giessen en Linge, ongeslagen eerste in de poule en plaatste zich daarmee voor de landelijke finale. Een aantal maanden lang is er met een begeleidingsteam wekelijks geoefend. In de finale te Utrecht werd zelfs gewonnen van spelers die al ervaring hadden met wedstrijdspelen en in het bezit waren van ratingpunten. School, ouders en de spelers Ralph Mostert, Jip van der Linden, Tijn Sprong, Mats Vink en Ton Luijten, waren trots op het behaalde resultaat met een winstpercentage van ruim 70% en een prima teamgeest.

Schaakteam CBS De Hoeksteen. Van links naar rechts: Ralph Mostert, Jip van der Linden, Tijn Sprong, Mats Vink, Ton Luijten.