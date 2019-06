Benefietconcert voor zieke Amanda

OUD-ALBLAS/PAPENDRECHT • Stichting By Amanda organiseert op woensdagavond 26 juni een benefietconcert voor de ernstig zieke Amanda den Buitelaar uit Papendrecht.

Zij is 27 jaar en heeft voor de tweede keer kanker. Helaas is er geen mogelijkheid tot genezing en is haar levensverwachting van korte duur. Op woensdagavond 26 juni zal er een benefietavond voor haar plaatsvinden in theater De Stoep te Spijkenisse.

De avond zal gevuld worden met verschillende artiesten. Daarnaast kunnen de aanwezigen kans maken op mooie prijzen door middel van onze loting en zullen er bijzondere items geveild worden. Alle opbrengsten gaan naar de stichting.

"Hiermee zullen wij Amanda financieel ondersteunen in het verwezenlijken van haar laatste levenswensen", laten de initiatiefnemers weten. Het gaat om twee collega's en twee vriendinnen van Amanda. Amanda woont sinds driekwart jaar in Papendrecht en is oorspronkelijk afkomstig uit Oud-Alblas.

Borstkanker

Op 24-jarige leeftijd kreeg Amanda borstkanker. Na acht maanden chemotherapie en een dubbele amputatie herstelde ze. Op het moment dat alles voorbij leek te zijn, kreeg Amanda een pijnlijke verdikking op haar borst. Er werd een biopt afgenomen en er volgde een PET-scan. Op 6 mei dit jaar kreeg zij de uitslag: zij heeft opnieuw kanker. Tussen de borstspier heeft zich een nieuwe tumor ontwikkeld die zich heeft uitgezaaid naar haar longen. Deze keer is er geen mogelijkheid tot genezing. Naar verwachting heeft zij nog negen maanden tot een jaar te leven.

"In de tijd die er nog is, willen wij alles wat zij nog wenst te doen mogelijk maken voor haar", aldus de initiatiefnemers van Stichting By Amanda.

Laatste levenswensen

Stichting By Amanda is in eerste instantie toegewijd aan Amanda. "De wens van Amanda en van ons is om Amanda ook na haar aanwezigheid te laten voortleven. In haar positiviteit en haar zorgzaamheid voor anderen wil zij dat we met de stichting verder gaan en haar lotgenoten de helpende hand toereiken." De stichting zal dan ook voortbestaan als nalatenschap van Amanda en zal na haar ook andere vrouwen onder de 28 jaar financiële hulp bieden bij het realiseren van hun laatste levenswensen.

Voor tickets, informatie of donaties: www.stichtingbyamanda.nl. Theater De Stoep gaat op 26 juni open om 19.00 uur. Het programma start om 20.00 uur. Entree bedraagt 35 euro.