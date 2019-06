Vierde editie van Molenlanden dictee in nieuwe Natuurhuis Kinderdijk

KINDERDIJK • Donderdag 27 juni vindt in Kinderdijk de vierde editie van het Molenlanden dictee (voorheen Molenwaard dictee) plaats.

De leerlingen uit de groepen 7 en 8 van negentien scholen uit Molenlanden gaan met elkaar de strijd aan in het nieuwe Natuurhuis in UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk. Het dictee is een initiatief van Muziek- en Cultuurcentrum Forte.

Wethouder Johan Quik van de gemeente Molenlanden leest het door raadslid/onderwijsdirecteur Ruud van Rijn geschreven dictee op. Terwijl de deelnemers zich over de opgaven buigen, krijgen ouders/begeleiders een rondleiding door het Werelderfgoed.