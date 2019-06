Open huis bij autobedrijf Van Iperen in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Autobedrijf Van Iperen in Hoogblokland bestaat veertig jaar en dat wordt op zaterdag 22 juni gevierd met een open huis aan de Dorpsweg 65.

Het begon destijds allemaal met, zoals Arie van Iperen het zegt 'een beetje aan auto's knoeien in de avonduren'. Hij knapte in zijn schuur schadeauto's op en verkocht ze door. Al snel werd de schuur te klein en werden de avonden te kort. Nog geen twee jaar later besloot Arie zijn vaste baan op te zeggen en voor zichzelf te beginnen. Op 15 mei 1979 was Autobedrijf A. van Iperen een feit. Naast het herstel van schadeauto's begon Van Iperen al snel met het reguliere garagewerk. De in- en verkoop van auto's nam ook een vlucht. In 1983 nam Arie zijn eerste monteur in dienst en in 1989 opende hij een nieuwe showroom. In 1997 volgde de wasstraat en in 1998 de nieuwe werkplaats.

In 2010 droeg hij de zakelijke leiding over aan zijn zoons Bas en Wim, maar hij is nog iedere dag op de zaak. Bas en Wim stonden als kleine jochies al auto's te poetsen. "We zijn gek van auto's", lachen de broers. Bas werkt al sinds 1984 in de zaak, Wim volgde vier jaar later. Tot een jaar geleden deed hun moeder de boekhouding.

Allround dorpsgarage

Autobedrijf Van Iperen is in veertig jaar tijd uitgegroeid tot allround dorpsgarage. Een klantvriendelijk bedrijf met een ouderwets goede service. Sta je met een kapotte accu? Van Iperen komt je helpen, óók in het weekend. Wie een nieuwe auto zoekt, vindt online alle informatie. Wim: "Dat is echt van deze tijd. Klanten oriënteren via internet en komen gericht naar een auto kijken. Daardoor heb je meer concurrentie van andere bedrijven, maar klanten komen nu wel uit het hele land."

Daarnaast heeft Van Iperen een trouwe regionale klantenkring, met klanten van het eerste uur. Zij komen er voor hun onderhoud, reparatie en aanschaf van nieuwe auto's en occasions. "We zijn laagdrempelig en vertrouwd voor veel mensen. Je loopt zonder afspraak binnen en wordt gelijk geholpen."

Voor meer informatie: 0183-562013, info@vaniperen.nl of www.vaniperen.nl.