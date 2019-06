Mooi-Molenlandentaart voor Mirjam Post

MOLENLANDEN • Mirjam Post uit Schelluinen won deze maand de Mooi-Molenlandentaart van VVD Molenlanden. Zij raadde dat het dorp, waar je bij Booij Kaasmakers een Masterclass Kaas proeven kan volgen, Streefkerk is.

Door ziekte is de foto van haar in het bed, dat in de woonkamer staat, genomen. De taart ervoer zij als een fijn opkikkertje. Dit vermeldde zij later ook zo op Facebook.