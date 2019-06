Boek over de gevolgen van een scheiding voor kinderen

REGIO • Jacqueline Brandenburg-Bons uit Hendrik Ido Ambacht heeft een boek geschreven over de gevolgen van een scheiding voor kinderen. Ze interviewde hiervoor negen mensen, onder meer uit de Alblasserwaard

"Wat zijn hun verhalen, hun emoties, hun verwerking en eventuele gevolgen in hun verdere leven? Maakt de leeftijd waarop ouders van elkaar scheiden verschil?", zijn vragen die in haar boek aan de orde komen. Ze heeft die vragen niet autobiografisch behandeld, alhoewel ze zelf ook een kind is van gescheiden ouders, maar gesteld aan een aantal mensen die in een dergelijke situatie terecht zijn gekomen.

Als volwassene begreep ze de scheiding van haar ouders, die zich voltrok toen ze zelf 42 jaar was, maar emotioneel kon ze het moeilijk verwerken. Een vriendin van haar stelde dat het makkelijker te verwerken is als dat je op jonge leeftijd overkomt. Die 'stelling' werd de basis van haar boek, want is dat wel zo? Die vraag bleef maar in haar hoofd zitten.

Open gesprekken

"Het is dus uiteindelijk niet een autobiografisch verhaal geworden. Ik heb met negen kinderen van gescheiden ouders gesproken. Daarvan waren er vijf jong en vier volwassen, boven de achttien, op het moment dat hun ouders uit elkaar gingen. Daarbij bleek dat de leeftijd minder invloed had op de ervaring, het hangt van de persoon af. Wel heb ik heel veel overeenkomsten gevonden, maar ook verschillen. Het is geen wetenschappelijk boek geworden. Het is vanuit mijn hart geschreven, ik ben open het gesprek aangegaan."

"Wat me opviel, is dat het zo ontzettend verschillend is. Eigenlijk wilde ik een blij boek schrijven, het is helemaal geen boos boek, ondanks dat het niet zo'n leuk onderwerp is. Zo komen er in het boek zowel positieve als negatieve ervaringen aan de orde."

Kinderlijke manier

In het boek wordt een meisje van tien jaar beschreven die met allerlei ingewikkelde situaties geconfronteerd werd na de scheiding van haar ouders. Ze vindt een kinderlijke manier om daarmee om te gaan en kijkt als dertigjarige vrouw terug op de gevolgen van deze scheiding op haar leven. Maar ook een man van veertig jaar wordt beschreven, die te horen krijgt dat zijn ouders gaan scheiden. Hij komt tot de ontdekking dat hij hier veel last van heeft. Jacqueline: "Zijn zoektocht en ervaringen geven aan dat je ook als volwassen kind met de gevolgen van de scheiding van je ouders moet dealen. Hij neemt je mee in zijn belevenissen als veertig jarig 'kind' en kijkt terug als hij zestig jaar is."

Voor meer inhoudelijke informatie, zie de auteursblog van Jacqueline: https://volwassenkindvangescheidenouders.auteursblog.nl.