24e editie van Potlooienparty in Lexmond

LEXMOND • Vrijdag 14 juni vindt de 24e editie van de Potlooienparty plaats.

De laatste jaren is het feest stijf uitverkocht en ook dit jaar vliegen de kaarten de deur weer uit. Dit jaar zal in de festivaltent de line-up door twee acts ingevuld worden. De band Waterproof Shampoo heeft niet voor niet het motto 'No chance you won't dance!' De DJ-act Puinhoop Kollektiv zal op hun eigen manier zorgen voor een knallende afsluiter.

Het feest begint om 20.30 uur en vindt plaats op het evenemententerrein aan de Nieuwe Rijksweg. Kaarten zijn te koop via www.potlooienparty.nl.