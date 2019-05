Bouwverkeer Doetse Vliet III toch via Doetseweg

GIESSENBURG • Bouwverkeer voor de aanleg van de nieuwe wijk Doetse Vliet III in Giessenburg zal toch gebruik maken van de Doetseweg.

De gemeenteraad van Molenlanden had begin maart gevraagd om te onderzoeken of een alternatieve route via de Van Langeraadweg onderzocht zou kunnen worden. Daardoor zou het overige verkeer op de Doetseweg ontzien worden.

Het gemeentebestuur van Molenlanden laat echter weten dat dit alternatief niet mogelijk is, omdat er geen overeenstemming is met de landeigenaar. Het bouwverkeer zou dan namelijk voor een deel door de polder moeten gaan.

Volgens het gemeentebestuur zijn de verkeersveiligheid op de Doetseweg en het voorkomen van schade met de voorgestelde maatregelen goed te waarborgen. De normen van de huidige verkeersintensiteit worden met het extra (bouw)verkeer niet overschreden.

Een bouwkundige vooropname van alle panden van de Doetseweg behoort overigens tot de te nemen maatregelen, zodat eventuele schade goed afgehandeld kan worden.

De gemeente organiseert op woensdag 29 mei een informatiebijeenkomst over de bouw van Doetse Vliet III en het bouwverkeer. Deze avond vindt plaats in de Til.

In het bouwplan Doetse Vliet III komen maximaal 35 woningen ten oosten van de bestaande wijk. Het woningbouwprogramma bestaat uit een mix van vrijstaande woningen, half-vrijstaande woningen en aan elkaar gebouwde woningen. Een deel van de woningen zal in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gerealiseerd worden.