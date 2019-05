Bassa Staal kledingsponsor van zwembad De Spettertuin

NOORDELOOS • Bassa Staal heeft zich verbonden als kledingsponsor van zwembad De Spettertuin in Noordeloos.

Toen Fieke Bassa hiervoor werd gevraagd, was er geen moment van twijfel: "Mijn kinderen hebben al hun diploma's hier gehaald, en we dragen het zwembad een heel warm hart toe. Het is hartstikke leuk om dit te kunnen doen." Maandag 20 mei was de officiële overhandiging van de kleding.

Op de foto v.l.n.r. Bea Trappenburg (badjuf), Fieke Bassa, Vincent Vulperhorst (voorzitter) en Sharon (caissière).

Foto: Cees Trappenburg