Toponderzoek en Het Kontakt starten burgerpanel in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Nieuwsblad Het Kontakt en onderzoeksbureau Toponderzoek starten in gemeente Vijfheerenlanden met een lokaal burgerpanel.

Iedereen die in de Vijfheerenlanden woont of werkt kan zich aanmelden voor het burgerpanel. Van tijd tot tijd worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen. Want: mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn enthousiast voor of faliekant tegen een nieuw idee dat opborrelt in de regio. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren vervolgens wat de reacties zijn. Maar inwoners hebben dan niet altijd het gevoel echt gehoord te zijn. Met TipVijfheerenlanden.nl willen Het Kontakt en Toponderzoek de betrokkenheid van de inwoners van Vijfheerenlanden vergroten.

Meedoen is heel makkelijk, mensen kunnen zich aanmelden via de website. Ze moeten dan een aantal vragen invullen over hun situatie, zoals hun leeftijd, postcode en gezinssamenstelling. Dit helpt Toponderzoek om de representativiteit van het burgerpanel te bepalen. Overigens mag iedereen meedoen, mits ouder dan 16 jaar: ondernemers, bestuurders, politici, jongeren, ouderen of mensen uit het verenigingsleven. De deelnemers krijgen ongeveer één keer per 1,5 maand per mail een vragenlijst. De onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de actualiteit en kunnen uiteenlopen van de locatie van het nieuwe zwembad tot de vakantiebestemming deze zomer en van koopzondag tot de veranderingen in de zorg. Deelnemers blijven anoniem en kunnen per onderzoek beslissen of ze meedoen. Het Kontakt gebruikt de uitslagen voor nieuwsartikelen. Na een onderzoek verschijnt de rapportage op de website van TipVijfheerenlanden na publicatie.

Het invullen van een enquête kan vaak in enkele minuten. "Maar we zien dat sommige mensen uitgebreid gebruik maken van de reactiemogelijkheid bij de vragen", zegt Martijn Hulsen van Toponderzoek lachend. Hij lanceerde al burgerpanels in met name Brabant en Limburg, er zijn er in totaal al bijna zeventig. Ook andere partijen, zoals woningcoöperaties of winkeliersverenigingen, kunnen via TipVijfheerenlanden.nl nuttige informatie verzamelen. "Raadgeving is het doel, het gaat niet om een opiniepeiling", benadrukt Hulsen. "Als je de inwoners in een onafhankelijk burgerpanel om raad vraagt, dan krijg je een beter beeld van hoe de gemiddelde inwoner denkt. De resultaten kunnen de basis vormen van iets waar de gemeenschap beter of mooier van wordt."

In gemeente Molenlanden en regio Bommelerwaard heeft Het Kontakt eerder al in samenwerking met Toponderzoek een burgerpanel opgezet. Dit is een groot succes: in Molenlanden hebben zich al meer dan zevenhonderdvijftig mensen aangemeld. In de Bommelerwaard zijn dat al meer dan duizend. Meer informatie is ook te vinden op de Facebook-pagina van TipVijfheerenlanden.nl.