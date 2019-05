Nieuwpoort geniet van theaterspektakel Brouwers' Dam

NIEUWPOORT • De voorbereiding begon twee jaar geleden al en het bleek niet voor niets: Nieuwpoort genoot donderdag van het theaterspektakel Brouwers' Dam.

Een groot gezelschap (meer dan 60) amateurtoneelspelers was verantwoordelijk voor de uitvoering. Auteur: Peter Jan Eckstein, regie: Peter Meijer.

Het stuk speelt zich af in 1953. Als we aan deze tijd van de Watersnood denken dan komen direct de beelden van Zeeland bovendrijven. Maar ook verder in het binnenland waren de gevolgen voelbaar. Zo ook in de Alblasserwaard. Veel boerderijen, veel land, veel mensen maar ook vooral heel veel vee werd bedreigd door het water omdat in Papendrecht de dijk het begeven had.

En dan was daar opeens een bescheiden held, burgemeester Brouwers van Nieuwpoort. Zijn eigenwijsheid, zijn doortastendheid hebben ervoor gezorgd dat de dijk, door aannemer Mourik, binnen enkele dagen werd hersteld: een bijna bovenmenselijke prestatie en dat terwijl de autoriteiten de Alblasserwaard al hadden opgegeven…

Brouwers' Dam in een initiatief van Stichting Nieuwpoort 700 plus vanwege de viering van 735 stadsrechten van Nieuwpoort.