Groen van Prinstererschool winnaar van de Regionale Techniekspelen

PAPENDRECHT/OUD-ALBLAS • De Regionale Techniekspelen die op woensdag 20 maart gehouden werden, zijn gewonnen door de Groen van Prinstererschool uit Oud-Alblas. Veertien basisscholen streden bij Veth Propulsion om de snelste, meest inventieve en origineelste boot.

In oktober hebben de basisscholen een aftrap gehad. Iedere basisschool ontving een leskist met gereedschap met de opdracht om een 'snelle boot' te bouwen. De afgelopen maanden is op alle basisscholen in groep 7 en 8 gewerkt aan het ontwerp en de uitvoering van de boot. Dat leverde per school soms vijf teams met een boot op. Bij elkaar zijn er in de afgelopen periode ruim 75 boten gemaakt. Een enorme inzet van de scholen. Van al die 75 boten deden er uiteindelijk 14 mee aan de wedstrijd.

De leerlingen van de basisscholen presenteerden hun boot door middel van prachtige presentaties met uitleg over het ontwerp, de keuze voor de aandrijving en natuurlijk het proces. "We hebben veel ruzie gehad", zei één van de leerlingen met een glimlach, "maar we hebben wel een mooi resultaat." Een overzicht van alle presentaties en boten leverde op dat duurzaamheid, snelheid en creativiteit hand in hand zijn gegaan bij het ontwerpen van de boten.

De boten moesten op eigen kracht door een goot van vier meter varen. Eén kon er vanzelfsprekend maar de snelste zijn. De Groen van Prinstererschool uit Oud-Alblas sleepte de eerste prijs in de wacht met een tijd van 8,46 seconden. Op de voet gevolgd door School met de Bijbel De Schakel uit Nieuw-Lekkerland (9,45 seconden) en de christelijke basisschool Oranje Nassau uit Sliedrecht (9,53 seconden). De prijs voort de meest creatieve boot ging naar de Johannes Calvijnschool uit Sliedrecht.

De Regionale Techniekspelen zijn een initiatief van De Lage Waard, het Willem de Zwijger College en het Griendencollege om basisschoolleerlingen meer in aanraking te laten komen met techniek en techniekonderwijs. Het initiatief wordt ondersteund door de gemeenten Molenwaard, Alblasserdam, Sliedrecht en Papendrecht. Ook hebben diverse bedrijven een bijdrage geleverd om deze spelen tot een succes te maken.