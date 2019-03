MOLENLANDEN • Progressief Molenlanden wil van het gemeentebestuur weten wat er gedaan wordt om het doden van zwanen in de polder te stoppen.

In de afgelopen weken zijn er 27 zwanen gedood in de Alblasserwaard, tegenover heel 2018 'slechts' twee. "Volgens onze informatie is de zwaan een beschermde vogelsoort en is het doden van zwanen dus een illegale activiteit", meldt Paul Verschoor van Progressief Molenlanden. "Onze gemeente komt daardoor ook negatief in het nieuws. Welke activiteiten onderneemt het college om het doden van zwanen te stoppen?"

UPDATE: Het gemeentebestuur van Molenlanden meldt in een reactie op de vraag van Progressief Molenlanden dat deze zaak in de eerste plaats bij de politie ligt. "Het doden van zwanen betreft een strafbaar feit en daarvoor is opsporing van daders nodig. Opsporing van daders van strafbare feiten is een aangelegenheid van politie", aldus het gemeentebestuur.

"Het onderzoek is in volle gang en daarbij wordt samengewerkt met de omgevingsdienst. Als gemeente spreken we met betrokken partijen over het onderzoek en de voortgang. Eenieder wordt vanzelfsprekend opgeroepen om oplettend te zijn en informatie te delen."