Bewoners Nieuwpoort klagen over te lage vergoeding na stroomstoring

NIEUWPOORT • Er is van alles misgegaan met de (financiële) afhandeling van de stroomstoring van zondag 16 december 2018 in Nieuwpoort.

Het duurde in de eerste plaats erg lang voordat bewoners duidelijkheid kregen over de afhandeling van de storing, die op sommige plekken in het dorp ruim acht uur geduurd heeft. Toen de brief van Stedin afgelopen zaterdag eenmaal op de deurmat viel, bleek dat veel inwoners vonden dat ze eigenlijk recht hebben op een hogere vergoeding.

Normaal gesproken wil netbeheerder Stedin een brief over de hoogte van de vergoeding en de overboeking van de bedragen binnen zes weken geregeld hebben. Doordat er in Nieuwpoort sprake was van een dubbele storing, nam de afwikkeling wat meer tijd.

"Als er een storing is in ons netwerk, krijgen we de gegevens over het algemeen automatisch binnen", reageert woordvoerder Franc de Korte van Stedin. "Maar doordat we op 16 december in Nieuwpoort niet alleen een defecte kabel hadden, maar ook een computerstoring, moesten we alle gegevens achteraf handmatig invoeren. Dat heeft veel tijd gekost."

Stedin werkt met nummers op meterkasten en heeft die nu handmatig moeten koppelen aan eigenaars en gebruikers.

Er waren op 16 december 2018 in Nieuwpoort 511 huishoudens gedupeerd door de stroomstoring, die om 13.40 uur begon. De stroom kwam er gefaseerd weer op tussen 19.55 en 22.02 uur. Als een stroomstoring langer dan 4 uur duurt, krijgen gedupeerden 35 euro schadevergoeding. Als die langer duurt dan 8 uur, bedraagt de vergoeding 55 euro. De meeste inwoners van Nieuwpoort hebben recht op 35 euro, sommigen krijgen 55 euro.

De brief met informatie werd uiteindelijk afgelopen zaterdag bezorgd, bijna tien weken na de storing. Een flink aantal bewoners van de vestingstad klaagt echter, omdat ze in hun ogen een te lage vergoeding krijgen. "Ongelofelijk irritant om zo in de maling genomen te worden, we gaan met meerdere buren protesteren", vertelt Annette van Oosten van de Nieuwpoortseweg. Volgens haar heeft iedereen in haar straat en in de Liesdel een verkeerde afrekening gehad.

Woordvoerder Franc de Korte vindt het vervelend dat er klachten zijn en adviseert gedupeerden om contact op te nemen met de afdeling klachtenafhandeling, die in de brief van Stedin genoemd staat. "Dan gaan we het onderzoeken."