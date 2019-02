Jubilerend streekkoor O&U ouder dan gedacht

MOLENAARSGRAAF • Streekkoor Oefening en Uitspanning bestaat 125 jaar. Ooit verzorgde het koor toneelavonden en zong het vooral seculiere liedjes. Sinds de jaren zestig bestaat het repertoire voornamelijk uit geestelijke liederen.

Met een leeftijd van 125 jaar behoort O&U tot de oudste koren van het land. Dat was een verrassing, want lang werd gedacht dat het koor jonger was.

Oud muziekboekje

Bestuurslid Marry de Jong uit Sliedrecht vertelt: "Op een rommelmarkt in Heukelum kwam iemand een oud muziekboekje tegen. Daar zat een ledenlijst bij. Uit de informatie bleek dat we opgericht zijn in 1894." Ze laat het boekje zien: vergeelde bladzijden met handgeschreven muzieknoten en teksten in plechtige taal. Voorzitter Jan Kraaiveld uit Ottoland: "Ik ken geen koor in regio dat zo oud is. Ook voor de Koninklijke Christelijke Zangersbond is ons jubileum bijzonder. "

Het jaar 2019 staat voor het koor in het teken van feest. Het thema is: 'dank en eer', om de dankbaarheid van de koorleden uit te drukken.

Hechte band

Jan en Marry zijn al vele decennia lid. "Ik was vijftien toen ik lid werd", vertelt Marry. Jan: "Ik was 24." Veel leden zijn al lange tijd bij het koor en bouwden daardoor een hechte band op. Marry: "Het koor heeft ook een sociale functie. We besteden aandacht aan elkaars wel en wee." Jan: "We zijn een hecht en gezellig koor waar ruimte is voor een lach en een traan."

O&U is statutair gevestigd in Molenaarsgraaf/Brandwijk. Dirigent is Jos Post, vaste begeleidster op de piano is Jelly van Aken. Momenteel repeteren de leden nog in De Schommel in Molenaarsgraaf, in de loop van het jaar verhuizen ze naar De Overstap in Brandwijk. Het koor vergrijst - het jongste lid is begin vijftig, de oudste leden zijn zeventigers - maar telt nog altijd 41 leden.

Komst televisie

In glorietijden zong een dubbel aantal mensen mee. In de agenda staan onder andere optredens in woon-zorgcentra, op Open-Monumentendagen en deelname aan korendagen. Jan: "In de jaren zestig heeft het koor het moeilijk gehad. Het ledental daalde tot net twintig leden. Steeds meer mensen kregen televisie en verenigingen met avondactiviteiten gingen achteruit in ledenaantallen."

Meer christelijke liederen

Volgens de statuten is het koor nog altijd neutraal, maar 95 procent van het repertoire bestaat uit geestelijke liederen. Jan: "In de jaren zestig heeft men besloten zich aan te sluiten bij de Koninklijke Christelijke Zangersbond." Marry: "De leden wilden meer christelijke liederen gaan zingen. Het was zoeken naar de koers."

West Side Story

"In 1967 kwam er een andere dirigent, die heeft het christelijke lied ingevoerd." Jan: "Ik vind het fijn dat er nog steeds ruimte is voor andere liederen. We zingen nu bijvoorbeeld een stuk uit de musical West Side Story." Naast de hechte band is de goede koorklank kenmerkend voor O&U. Jan: "Daar worden we om geroemd. We mogen ons gelukkig prijzen dat we een sterke mannenpartij hebben."

Ook toneelstukken

Marry herinnert zich de tijd waarin ze ook sketches brachten, na de zang. "Daaruit zijn grote toneelstukken voortgekomen. Ook om geld in de kas te brengen. Het was een ontzettend leuke tijd." Tijdrovend was het ook. "De hele winter moest je naast de zangavond intensief repeteren. Ik heb er diverse keren aan meegedaan."

Jubileumconcert

Ter gelegenheid van het jubileum geeft O&U op zaterdag 30 maart een uitvoering in de gereformeerde kerk in Brandwijk. Pianist Gert-Jan Scherff en fluitiste Hanneke Scherff werken mee. Jan: "Na afloop is er voor de leden een gezellig samenzijn. Ons jubileumconcert is op zaterdag 21 september, in de hervormde kerk in Molenaarsgraaf. Aansluitend houden we in De Rank een receptie. De entree voor beide concerten is gratis." Marry: "Alle oud-leden roepen we op om het jubileumconcert bij te wonen." Jan: "Op 27 september hebben we onze eigen feestavond." Met een lach: "Dan is de druk eraf en kunnen we los."

Kerstconcert

Net als elk jaar staat er ook in 2019 een kerstconcert op het programma. "Dat is ieder jaar ons hoogtepunt. Deze keer werkt soliste Annelies Schep mee." Voor meer informatie: www.streekkoor-o-en-u.nl.