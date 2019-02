Volle zaal bij laatste toneeluitvoering Onder Ons in Ottoland

OTTOLAND • Toneelvereniging Onder Ons uit Goudriaan kwam zaterdagavond voor de allerlaatste keer op de planken.

In een overvol dorpshuis in Ottoland brachten de toneelspelers de klucht 'Bonje in de Bajes', waarbij een aantal niets vermoedende winkelbezoekers opgepakt worden op verdenking van het willen plegen van een terroristische aanslag.