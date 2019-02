Gratis cybercrime training voor ondernemers Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden organiseert samen met de VeiligheidsAlliantie Rotterdam (VAR) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voor plaatselijke ondernemers de gratis cybercrime training 'Digitaal Veilig'.

Cybercrime is voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) een toenemend probleem. Ransomware, phishing, identiteitsfraude en oplichting zijn vormen van cybercrime die veel schade kunnen veroorzaken.

In de training leren mkb-ondernemers en hun medewerkers hoe zij het risico om slachtoffer te worden van cybercrime zoveel mogelijk kunnen verkleinen. De training vindt plaats op dinsdagavond 26 maart in Huis het Bosch in Lexmond.

Kwetsbaar

Burgemeester Jan Pieter Lokker benadrukt het belang van de bijeenkomst. "Ondernemers zijn kwetsbaar. Het is erg moeilijk om digitale veiligheid te garanderen, zeker voor kleine ondernemers vraagt dat forse investeringen."

"Het beveiligen van bedrijventerreinen is overzichtelijk en tastbaar, het is veel lastiger om je digitale veiligheid op orde te krijgen. Cybercrime is ongrijpbaar, dergelijke organisaties werken in het verborgene en zetten bedrijven en hun klanten op het verkeerde been."

"Deze avond is bedoeld om ondernemers duidelijk te maken welke stappen ze kunnen zetten. Ze kunnen zich goed laten informeren, afspraken maken voor onderlinge samenwerking, ook met de gemeente. Zo kunnen we met elkaar zoeken naar de beste manier om onze gegevens te beveiligen."

Weerbaarheid

Voorafgaand aan de trainingsavond voert de Haagse Hogeschool een enquête uit naar de weerbaarheid van mkb-ondernemers in Vijfheerenlanden tegen cybercriminaliteit. De resultaten worden op de avond zelf gepresenteerd.

Daarna verzorgt een cybercrime-expert een training over wat cybercrime nu precies is en hoe ondernemers zich ertegen kunnen wapenen. Tijdens deze training krijgen de ondernemers en hun medewerkers praktische tips die zij direct kunnen toepassen.

Daarbij gaat het niet meteen om ingewikkelde technische oplossingen, maar vooral over eenvoudig te nemen maatregelen en het eigen gedrag om de digitale veiligheid te verbeteren. Deelnemers krijgen (gratis) een zogenaamde kryptonizer, waarmee op eenvoudige manier sterke wachtwoorden kunnen worden gemaakt.

Aanmelden kan voor 19 maart via het emailadres info@vijfheerenlanden.nl o.v.v. Cybercrime.

André Bijl