Geen afsluiting wegen Oud-Alblas, Ottoland en Goudriaan tijdens spits; geen ruimte voor handhaving

MOLENLANDEN • Het afsluiten van wegen in Oud-Alblas, Ottoland en Goudriaan voor niet-bestemmingsverkeer tijdens de spits om sluipverkeer tegen te gaan, lijkt er niet van te komen. Een oproep van ondernemersvereniging De Graafstroom werd door het Molenwaardse college afgewezen.

De ondernemersvereniging deed de oproep eind vorig jaar. De bereikbaarheid van de bedrijven in de gemeente staat volgens de vereniging onder druk. 'In toenemende mate ervaren ondernemers die werkzaam zijn langs de Graafstroom last van het sluipverkeer dat in de ochtend de avondspits de files op de rijks- en provincialewegen probeert te ontwijken.'

Daarom stelde de ondernemersvereniging voor om tijdens de spitsuren (van 7.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur) het Westeinde in Oud-Alblas, de A en B in Ottoland en de Zuidzijde in Goudriaan af te sluiten voor niet-bestemmingsverkeer.

Handhaving

Het Molenwaardse college reageerde afwijzend. 'De politie heeft hierin een adviestaak. Zij beoordelen onder meer of zo'n inrijverbod handhaafbaar is. Met name dit punt is in dit geval bijzonder lastig, waardoor de kans bijzonder klein is dat er handhaving op het inrijverbod plaatsvindt. Om deze reden heeft het niet onze voorkeur om een dergelijk verbod in te stellen.'

Verbindingsweg

Ondernemersvereniging De Graafstroom vroeg daarnaast het gemeentebestuur om samen met Papendrecht en Alblasserdam bij de landelijke overheid en de provincie te pleiten voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de Witte Brug/Veerweg in Papendrecht en de Edisonweg in Alblasserdam.

Daar is in 2017 een quickscan naar uitgevoerd, stelt het college. 'De kosten-baten verhouding van de parallelweg is onvoldoende om een 'go' te adviseren voor een vervolgfase. De geschatte investering is te hoog. (..) Met name flora en fauna wegen heel zwaar mee. Vooralsnog is het onvoldoende mogelijk om hard te maken dat er geen andere mogelijkheden zijn en dus een paralleweg op deze plek gerealiseerd moet worden.'