Gerdien Bikker op CDA-kieslijst Provinciale Staten

LEXMOND • Gerdien Bikker uit Lexmond staat op plek nummer 6 van de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten Utrecht. De verkiezingen voor de provincie zijn op 20 maart 2019.

Gerdien is in het dagelijks leven werkzaam als adviseur, bestuurder en toezichthouder in het onderwijs. Door dichtbij de inwoners te staan en een luisterend oor te bieden voor betrokkenen wil zij gaan voor leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en onderwijs.

Gerdien: "Graag wil ik de belangen van de inwoners van Vijfheerenlanden en andere plattelandsgemeenten verbinden aan de provinciale agenda. Daartoe zal ik in de Provinciale Staten aandacht vragen voor de basisvoorzieningen in de dorpen en steden in het landelijk gebied, zoals scholen, winkels, medische voorzieningen, sport, kunst en cultuur, ouderenzorg, woningbouw op maat en goede bereikbaarheid."

"Veiligheid in het verkeer heeft voor het CDA hoge prioriteit", vervolgt Gerdien Bikker. "Ik ben gemotiveerd om me in te zetten voor meer verkeersveiligheid, goede fietsroutes voor schoolgaande jeugd en recreatieve doeleinden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de provincie op een realistische manier toewerkt naar duurzaamheid, zodat onze groene omgeving bewaard blijft voor toekomstige generaties. Daar hoort ook ruimte bij voor toekomstbestendige landbouw."

Verder wil ze graag aandacht voor het behoud van scholen en ruimte voor innovatieve onderwijsvoorzieningen die aansluiten op de vraag in de regionale arbeidsmarkt.