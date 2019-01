Vragen en irritatie na langdurige storing Solcon in Schelluinen

SCHELLUINEN • Op woensdag 9 januari van 11.37 uur en tot 23.05 uur werd een groot deel van Schelluinen getroffen door een storing bij Solcon. De storing betrof zowel internet, telefonie als televisie/radio.

Frank van Roermund, inwoner van het dorp, besloot hierover vragen te stellen aan Solcon, de provider van het gebied. Die vragen gingen over de beschikbaarheid van een rampenzender, wat er gedaan wordt om dergelijke storingen te voorkomen en sneller op te lossen en over compensatie van de geleden schade.

Van Roermund: "Hoewel een groot deel van de bevolking over een gsm beschikt, zelfs in Schelluinen, zijn er nog steeds mensen die alleen over een zogenaamde vaste telefoonlijn beschikken. Deze mensen hadden tijdens deze eindeloze storing geen enkele mogelijkheid om bijvoorbeeld 112 te bellen. Wat heeft de gemeente of Solcon gedaan om drama's in dezen te voorkomen?"

Onnodig lang

Verder heeft Van Roermund zich gestoord aan de in zijn ogen onnodig lange tijd die het genomen heeft om de storing te verhelpen. In een reactie stelt Solcon dat ze direct gereageerd hebben en dat uiteindelijk bleek dat er geen storing was, maar een groter incident. Er bleek een kabelbreuk te zijn, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door graafwerkzaamheden van een bouwploeg. "Gezien de aard van problematiek is het bijna onmogelijk om het herstel in korter tijdsbestek te doen", aldus Roy de Kok van Solcon.

Van Roermund voelde zich overgeleverd aan de in zijn ogen slechte diensten van Solcon, omdat zij de provider zijn die glasvezel exploiteert in de voormalige gemeente Giessenlanden. Roy de Kok van Solcon: "Er wordt intern hard gewerkt om de dienstverlening naar het niveau te brengen wat men verwacht. De nuance op gebied van gedwongen abonnement bij Solcon is dat Solcon zich destijds als enige heeft gewaagd aan de aanleg, waar alle andere providers zich terug hadden getrokken. Het netwerk in de gemeente Giessenlanden is een technisch uitdagend netwerk, waarvoor binnen Solcon meerdere medewerkers dagelijks aan het werk zijn."

NL-Alert

De gemeente Molenlanden reageert op de vraag over de bereikbaarheid van alarmnummers tijdens een internetstoring. "Mobiele telefoons zijn over het algemeen nog bereikbaar voor NL-Alert berichten wanneer andere functies niet werkzaam zijn. Er worden namelijk afspraken gemaakt met mobiele providers zodat de ontvangst van NL-alert berichten niet afhankelijk is van de beschikbaarheid van een specifieke provider", aldus Mathilda Poirot van de gemeente Molenlanden.

Dit geldt ook voor de mobiele bereikbaarheid van het alarmnummer 112. Wanneer een provider een storing heeft, verloopt de verbinding naar 112 automatisch via een andere provider. Mensen die alleen een vast toestel hebben, zullen via bijvoorbeeld buren of huisgenoten met een mobiel toestel 112 moeten benaderen. In Nederland heeft 93 procent van de bevolking een smartphone.

Kern missen

Van Roermund is niet helemaal tevreden met de antwoorden van Solcon en de gemeente Molenlanden. "In beide gevallen lijkt men de kern te missen. De kern is dat kabelbreuken wellicht niet te voorkomen zijn, maar wel binnen afzienbare tijd gerepareerd kunnen worden. Solcon kiest er kennelijk bewust voor om met weinig personeel te werken, waardoor het in dit geval bijna 12 uur duurde aleer er gerepareerd was."

Van Roermund vervolgt: "Zowel gemeente als Solcon zijn kennelijk niet van plan om na te denken over mogelijke gevolgen van dergelijke langdurige storingen. Solcon en de gemeente Molenlanden vinden het wel best als die infrastructuur langer dan noodzakelijk is, buiten gebruik blijft. "

Solcon heeft overigens uit coulance een dag in mindering gebracht op de factuur van Van Roermund. Het ging om een bedrag van 1,49 euro. "Die heb ik inmiddels verbrast", schampert de inwoner van Schelluinen.

"Solcon, maar wellicht ook andere providers, hebben zich in hun voorwaarden uiterst handig ingedekt om geen compensatie te hoeven betalen. Dat is hun goed recht, maar het zou niet raar zijn als de gemeente of Giessenlandennet vervolgens met Solcon in gesprek zouden gaan om te bezien hoe dergelijke storingen in de toekomst sneller verholpen kunnen worden", besluit Frank van Roermund.