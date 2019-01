3000 Euro voor actie De Hoeksteen in Giessenburg voor familie Qazi

GIESSENBURG • Op CBS De Hoeksteen in Giessenburg is onlangs een flesophaalactie gehouden voor de familie Qazi, die sinds de zomervakantie in Thailand woont.

Zij ondersteunen daar het zendingswerk van Interserve, een stichting die afhankelijk is van giften. De actie op CBS De Hoeksteen werd gehouden omdat de kinderen daar op school zaten.

De kinderen hebben flessen voor hen opgehaald en zendingsgeld meegebracht. In totaal heeft de actie 3000 euro opgebracht.