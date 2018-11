SGP: tiny houses als oplossing voor woningnood in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • SGP Molenwaard brengt de bouw van tiny houses in als mogelijke oplossing voor de behoefte aan nieuwe woningen in Bleskensgraaf.

Dat brengt de partij naar voren in een schrijven aan het college, waarin de SGP ook meerdere vragen stelt. Zo wil de SGP weten of woningbouwvereniging Tablis plannen heeft om de woningen aan de Zevenhovenstraat en de Graafstroomstraat te renoveren. 'Is het geen optie om dit gebied te herontwikkelen, zodat er extra woningen beschikbaar komen voor Bleskensgraaf?'

Ook vraagt de christelijke partij naar de stand van zaken van het nieuwe deel van het oude gemeentehuis in Bleskensgraaf. 'En is er door de gemeente al onderzoek gedaan om naar alternatieve woonvormen te kijken om de woningnood in Bleskensgraaf op te lossen? Te denken valt aan het aanwijzen van een gebied waar tiny houses kunnen worden geplaatst.'

Melkweg

De SGP stelt als mogelijkheid voor om aan de Melkweg tijdelijk ruimte voor deze kleinschalige onderkomens aan te wijzen. 'Naast het ontwikkelen van een visie is het nodig om op korte termijn met oplossingen te komen. Tiny houses zouden een oplossing kunnen zijn.'

'Daarnaast is er een gebied in Bleskensgraaf - Blassekijnstraat, Plantsoen en Zevenhovenstraat - waar de huurwoningen momenteel verpauperen. Dit tot ergernis van veel inwoners. Tijd voor actie!'