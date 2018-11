Progressief Molenlanden: motie Kinderpardon ook in Molenwaard en Giessenlanden

GIESSENLANDEN/MOLENWAARD • Ferry van der Koelen en Johan de Kruijk dienen op 11 december, tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard, een motie kinderpardon in.

Daarmee schaart ook de nieuwe politieke partij Progressief Molenlanden zich achter dit maatschappelijk signaal.

"Honderden kinderen zijn al meer dan vijf jaar in Nederland. Deze kinderen leven in onzekerheid en grote angst. Angst dat ze teruggestuurd zullen worden naar een land dat ze niet kennen. Ze wonen al jaren in Nederland, gaan hier naar school en hebben hier vriendjes en vriendinnetjes. Het zijn kinderen die Nederlands spreken en hier geworteld zijn", zegt Ferry van der Koelen.

Staatssecretaris

In de laatste gemeenteraadsvergadering hopen Van der Koelen en De Kruijk, beiden medeoprichters van Progressief Molenlanden, dat er voldoende voorstemmers zijn om de motie aan te nemen, waarin zij het college vragen een oproep te doen aan de staatssecretaris een soepeler kinderpardon toe te passen.

"Wij vinden dat het hoog tijd wordt dat Den Haag luistert naar de stem van de kinderen en de stem van de samenleving. Meer dan vijf jaar onzekerheid en angst is voor deze kinderen veel te lang."