ChristenUnie Vijfheerenlanden lanceert actieplan voor kwetsbare jongeren

VIJFHEERENLANDEN • ChristenUnie Vijfheerenlanden lanceerde maandag een actieplan voor kwetsbare jongeren. De lancering is op deze datum is niet toevallig: deze dag startte de Week tegen Kindermishandeling.

Afgelopen vrijdag werd het plan wel al overhandigd aan staatssecretaris Paul Blokhuis, hij bracht een bezoek aan het woontrainingshuis Kortgerecht in Schoonrewoerd. Tijdens dit bezoek sprak Blokhuis met de jongeren over hun ervaringen in het woontrainingshuis en overhandigde raadslid Dico Baars het actieplan.

Baars wil in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden extra inzetten "op het voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling en huiselijk geweld". Hij legt uit: "Veruit de meeste jongeren slagen erin om op eigen kracht, met steun van ouders en van hun omgeving, hun talenten te benutten en een plek in de maatschappij te vinden. Maar dit geldt niet voor alle jongeren. Er is ook een groep jongeren die het moeilijk hebben. We zien dat een deel van deze jongeren vaak meer problemen tegelijk hebben: fysieke of mentale beperkingen, schulden, problemen thuis, problemen met huisvesting of met justitie. Voor hen is het afronden van een opleiding, het vinden van werk of het op eigen benen staan extra lastig. Dat is zonde, want we willen dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten naar eigen vermogen te ontwikkelen." Het plan is te vinden op de website van de ChristenUnie.