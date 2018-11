Gemeente en SV Meerkerk ondertekenen overeenkomsten nieuw sportcomplex

MEERKERK • Wethouder Maks van Middelkoop van de gemeente Zederik, Sjaak Versluis (voorzitter) en Arninja 't Lam (penningmeester) van voetbalvereniging SV Meerkerk ondertekenden woensdag de verplaatsingsovereenkomst.

Hierin zijn de afspraken vastgelegd voor verplaatsing van het sportcomplex van SV Meerkerk. 'Met de ondertekening werd een belangrijke stap gezet in de verplaatsing van het sportcomplex van SV Meerkerk', meldt de gemeente in een persbericht.

Gelijktijdig is door wethouder Herman van Santen en de bestuurders van SV Meerkerk ook de huurovereenkomst voor het nieuwe sportcomplex ondertekend.

Start

De aanleg van het nieuwe sportcomplex start in het tweede kwartaal van 2019. De eerste stap in de verplaatsing is de bouw van een nieuw clubgebouw. Het nieuwe clubgebouw wordt gebouwd door aannemersbedrijf P. van Leeuwen uit Meerkerk.

Het is de bedoeling dan SV Meerkerk het nieuwe sportcomplex met ingang van het seizoen 2019/2020 in gebruik neemt. Verplaatsing van het huidige sportcomplex is noodzakelijk door de ontwikkeling van de woonwijk De Weide II. Daar worden de komende jaren circa 150 woningen gebouwd.