SGP ontwikkelt speerpunten voor alle kernen van Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • SGP Vijfheerenlanden heeft alle kernen binnen Leerdam, Vianen en Zederik in beeld gebracht met filmpjes én voor alle dorpen en steden lokale speerpunten ontwikkeld. Deze zijn allemaal te vinden op de website van de partij.

In de herfstvakantie begon de inventarisatie na het hijsen van een vlag in het middelpunt van de nieuw te vormen gemeente. Daarop volgde flinke fietstocht: SGP-ers klommen op het zadel om in een dag langs alle kernen van de fusiegemeente Vijfheerenlanden te fietsen. Daarna is de SGP verder gegaan met het ontwikkelen van lokale speerpunten.

Alle filmpjes en speerpunten staan online op de website.