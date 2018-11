In deze bewerking van de voorstelling 'Woezel & Pip Op zoek naar de Sloddervos!' gaan Woezel en Pip samen met hun vriendjes Buurpoes, Molletje en hun ondeugende neefje Charlie op zoek naar de Rommelpiet.

Rommel de bommel, wat een gestommel! Wie zou dat toch zijn? Woezel & Pip zijn ook dit jaar weer in het theater te zien met een speciale Sinterklaasvoorstelling. Want ook in de Tovertuin komt de Sint op bezoek. Maar wie maakt toch al die rommel? 'Woezel & Pip Op zoek naar de Rommelpiet!' zal nog dagenlang het gesprek van de dag zijn.

Na afloop van de voorstelling kun je natuurlijk ook nog eens lekker knuffelen met de levensgrote knuffels van Woezel & Pip in de foyer van het theater.

Woensdag 21 november 14.00 uur, De Nieuwe Doelen, Gorinchem.

