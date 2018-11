Minister Arie Slob maandag op bezoek bij het Oosterlicht en basisschool De Rank

VIJFHEERENLANDEN • Minister Arie Slob brengt maandag 12 november een werkbezoek aan de Vijfheerenlanden. Hij bezoekt het Oosterlicht College in Vianen en basisschool De Rank in Meerkerk.

ChristenUnie Vijfheerenlanden grijpt het bezoek van de minister aan om complimenten, zorgen en hartenkreten van leerkrachten en bestuurders uit de Vijfheerenlanden aan hem te overhandigen. Alle reacties worden door het team van ChristenUnie Vijfheerenlanden gebundeld en na het werkbezoek persoonlijk aangeboden aan de minister. Reageren kan via deze link.

Jan van Beuzekom, kandidaat raadslid voor de ChristenUnie, geeft alvast een voorzet: "Ik ben directeur van een basisschool in Schoonrewoerd geweest. Dan weet je hoe belangrijk een school voor de leefbaarheid in een klein dorp is. Als er geen school meer is, vertrekken de jonge gezinnen en komen er ook geen nieuwe bij. Dan vergrijst een dorp. De kleine dorpen moeten hun school behouden! Dit is mijn hartenkreet die ik zou willen delen. Daarom ben ik blij met het werkbezoek van onderwijsminister Arie Slob aan de Vijfheerenlanden."