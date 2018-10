100.000e bezoeker voor Avonturenboerderij Molenwaard

GROOT-AMMERS • Avonturenboerderij Molenwaard heeft op donderdag 25 oktober 2018 zijn 100.000e bezoeker mogen verwelkomen.

Het gloednieuwe themapark in Groot-Ammers (Zuid-Holland) werd op 28 maart 2018 officieel geopend en het concept blijkt een groot succes onder het publiek.

Mevrouw Heerschap uit Oud-Beijerland werd als 100.000e bezoeker bij de ingang van het park ontvangen door Fien en Teun en ontving als prijs een leven lang gratis entree tot Avonturenboerderij Molenwaard.

Hard voor gewerkt

"Het is natuurlijk wel heel gaaf als je nog geen zeven maanden open bent en je ontvangt de 100.000e bezoeker. We hebben hier zo hard voor gewerkt met al ons personeel op kantoor en op de Avonturenboerderij; deze mensen doen het zo goed", aldus Michael van Hoorne, eigenaar van Avonturenboerderij Molenwaard.

"Kijk naar alle rankings; we staan gewoon overal bovenaan en scoren geweldige cijfers. Er zijn nu al meer dan 100.000 mensen naar Groot-Ammers gekomen om hier te genieten van de natuur, het landleven en de boerderij. We zien kinderen die genieten van alle activiteiten, maar vooral ook nog iets opsteken. Het concept werkt gewoon en zorgt zo voor een enorme impuls aan de recreatieve ontwikkeling in ons gebied. Ik ben daar heel trots op."

Nominatie Leukste Uitje

Nog meer goed nieuws voor Avonturenboerderij Molenwaard, want het themapark is door Het Land van ANWB genomineerd voor het Leukste Uitje van Zuid-Holland 2019. Door middel van een enquête kunnen mensen de Avonturenboerderij beoordelen op prijs/kwaliteit, sfeer, faciliteiten, personeel en aanbod. Stemmen kan tot en met 4 november 2018 via http://bit.do/AvonturenboerderijANWB.

Op Avonturenboerderij Molenwaard kan men met de hele familie het Hollandse landleven beleven: van koe melken, tractor rijden en bootje varen tot vogels kijken, pony rijden en verdwalen in het wilgendoolhof. Dieren kunnen worden geknuffeld en oude ambachten worden getoond. Ook zijn er heerlijke streekproducten en kunnen kinderen hun boerderijdiploma halen. En er zijn vrolijke, educatieve shows van onder andere de tv-idolen Fien & Teun.