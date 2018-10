Burgemeesters Lopik en Zederik sluiten vaarseizoen muzikaal af

AMEIDE • De Paardenmarkt in Ameide is traditioneel de laatste dag van het jaar dat het pontje tussen Ameide en Jaarsveld de Lek oversteekt. De burgemeesters van Lopik en Zederik maakten er dit keer een feestje van, omdat ze straks bij dezelfde provincie behoren.

Om 09.00 uur voer burgemeester Laurens de Graaf van Lopik (Utrecht) met Voetveer De Overkant naar Zederik (nu nog Zuid-Holland). De Zederikse locoburgemeester Maks van Middelkoop en burgemeester Laurens de Graaf ontmoetten elkaar, spelend op trompet, als goede buur voor het laatst op de provinciegrens. In 2019 vaart het voetveer heen-en-weer in Utrecht.

Muziek verbindt, zoals ook de rivier De Lek een verbindende schakel is tussen de aanliggende gemeenten. Voetveer De Overkant verbindt beide oevers van de Lek (in de huidige twee provincies) en daarmee de inwoners van de gemeenten. Ook toeristen en recreanten maken graag gebruik van de verbinding van het veer, zodat zij al fietsend kunnen genieten van wat beide gemeenten aan 'de overkant' te bieden hebben.

Voetveer

Sinds 1995 zijn Ameide en Lopik in het zomerseizoen met elkaar verbonden door het veer De Overkant over de rivier de Lek. Van oudsher is er al een verbinding tussen de twee oevers van de Lek. Zo voer er van 1875 tot 1965 één kilometer stroomafwaarts dagelijks een veerpont tussen Tienhoven en Lopik.

Dankzij de inspanningen van donateurs, sponsors, verschillende overheidsinstanties en niet te vergeten enthousiaste vrijwilligers, is deze verbinding weer in ere hersteld voor recreatieve doeleinden. Zo kunnen er per overtocht 80 voetgangers of 40 fietsers worden overgezet. In de afgelopen jaren zijn er bijna 700.000 bezoekers van de ene naar de andere oever overgezet.